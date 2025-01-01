Anna und die Liebe
Folge 201: Episode 201
24 Min.Ab 12
Mia ist Alexanders romantischer Überraschung mit einem weniger romantischen Bekenntnis zuvorgekommen: Sie wird Enrique heiraten. Alexander versucht, das zu verarbeiten, während Mia vom überraschend zurückgekommenen Enrique in Beschlag genommen wird. Auch er hat sich etwas einfallen lassen, um ihr eine Freude zu machen ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen