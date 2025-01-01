Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 210

SAT.1Staffel 3Folge 210
Episode 210

Episode 210Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 210: Episode 210

23 Min.Ab 12

Obwohl Alexander sich vor sie stellt und versucht, Mia zu verteidigen, verliert sie ihren Posten als zweite Geschäftsführerin. Schweren Herzens räumt Mia ihr Büro und selbst das Mitgefühl ihrer Kollegen kann sie nicht auffangen. Als Alexander ihr Trost zuspricht und sie schließlich wissen möchte, warum er das alles für sie tut, muss Alexander mit der Wahrheit herausrücken ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen