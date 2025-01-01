Anna und die Liebe
Folge 214: Episode 214
23 Min.Ab 12
Nachdem Paloma sie aus der peinlichen Situation gerettet hat, stellt Mia Enrique zur Rede. Während sie versucht, Alexander kryptisch zu warnen, findet Enrique mit Natascha zu einer überraschenden Lösung des Problems ... Paloma ist verwirrt, da sie von Theodor Freund ein unmoralisches Angebot erhalten hat: Er bietet ihr viel Geld für eine Nacht mit ihm.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
