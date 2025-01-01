Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 216

SAT.1Staffel 3Folge 216
Folge 216: Episode 216

24 Min.Ab 12

Alexander und Enrique geraten immer wieder aneinander und Mia glaubt, dass Eifersucht der Grund ist. Als Enrique sie offen fragt, ob sie noch Gefühle für Alexander hegt, kommt sie in einen Gewissenskonflikt. Doch sie bekennt sich zu Enrique und klärt die Fronten. Zufrieden gibt Enrique Alexander die Hand. Die Firma scheint gerettet - doch dann erhält das Team eine Hiobsbotschaft ...

