Anna und die Liebe
Folge 229: Episode 229
25 Min.Ab 12
Nach seinem großen Liebesgeständnis zieht sich Alexander traurig zurück. Er glaubt, der letzte Zug für ihn und Mia sei endgültig abgefahren. Er will sich in die Arbeit stürzen. Da ihm das in der Agentur nicht gelingt, beschließt Alexander, zu Hause zu arbeiten. David erfährt davon, und sein Mordplan nimmt konkrete Züge an. Alexander ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
