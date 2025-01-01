Anna und die Liebe
Folge 236: Episode 236
23 Min.Ab 12
Alexander leidet unter einer Amnesie. Der Arzt rät Mia, Alexanders Gedächtnis durch positive Erinnerungen anzuregen. Spontan eilt ihr Enrique zu Hilfe. David schwört am Grab seines Vaters Rache, falls Annett tatsächlich tot sein sollte. Doch noch glaubt er nicht daran. Als ihm die Polizei noch einmal den Tatverlauf schildert, steht für ihn fest, wen er zur Rechenschaft ziehen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen