Anna und die Liebe

Episode 243

SAT.1Staffel 3Folge 243
Folge 243: Episode 243

23 Min.Ab 12

Alexander ist verzweifelt. Niemand scheint ihm zu glauben, dass er in der vergangenen Nacht von Annett besucht worden ist. Als Mia versucht, ihn aufzufangen, bleibt Enrique die zunehmende Nähe zwischen den beiden nicht verborgen. Es kommt zum offenen Streit zwischen ihm und Alexander. Indes ist Natascha überglücklich, dass Jonas wieder da ist und ihr das Geld für Davids Firmenanteile leiht.

