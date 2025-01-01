Anna und die Liebe
Folge 243: Episode 243
23 Min.Ab 12
Alexander ist verzweifelt. Niemand scheint ihm zu glauben, dass er in der vergangenen Nacht von Annett besucht worden ist. Als Mia versucht, ihn aufzufangen, bleibt Enrique die zunehmende Nähe zwischen den beiden nicht verborgen. Es kommt zum offenen Streit zwischen ihm und Alexander. Indes ist Natascha überglücklich, dass Jonas wieder da ist und ihr das Geld für Davids Firmenanteile leiht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen