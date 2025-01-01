Anna und die Liebe
Folge 250: Episode 250
24 Min.Ab 12
Susanne gelingt es, durch ein Ritual das Unglück abzuwenden, das Alexander und Mia scheinbar auf sich gezogen haben, als dieser Mia im Hochzeitskleid gesehen hat. Nachdem Jessica begriffen hat, dass Annett gar nicht tot ist, wird sie von ihr und David eingesperrt, damit die beiden ungehindert das Land verlassen können ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
