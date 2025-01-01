Anna und die Liebe
Folge 253: Episode 253
23 Min.Ab 12
Alexander und Mia feiern ihre Hochzeit in der Goldelse, wo es turbulent zugeht. Ingo hält eine bewegende Rede, und Susanne muss weinen. Seine angekündigte Zaubershow geht im ersten Durchlauf gründlich daneben, doch am Ende der Feier präsentiert Ingo eine Überraschung. Jonas entdeckt, dass Lanford die Kampagne von Broda & Broda gestohlen und schon umgesetzt hat. Es kommt zu einer Konfrontation.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
