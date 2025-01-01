Anna und die Liebe
Folge 35: Episode 35
24 Min.Ab 12
Mia kommt nicht zur Ruhe. Als Jojo erneut von einem Zeugen belastet wird, erhält er vom Gericht die klare Aufforderung, dazu Stellung zu beziehen. Mia sieht den einzigen Ausweg darin, David um Hilfe zu bitten. Doch dabei muss sie eine bittere Erfahrung machen ... Seit Samanthas Auftritt - inszeniert und geplant von David - ist das Verhältnis zwischen Natascha und Richard deutlich gestört ...
