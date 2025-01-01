Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 35

SAT.1Staffel 3Folge 35
Episode 35

Episode 35Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 35: Episode 35

24 Min.Ab 12

Mia kommt nicht zur Ruhe. Als Jojo erneut von einem Zeugen belastet wird, erhält er vom Gericht die klare Aufforderung, dazu Stellung zu beziehen. Mia sieht den einzigen Ausweg darin, David um Hilfe zu bitten. Doch dabei muss sie eine bittere Erfahrung machen ... Seit Samanthas Auftritt - inszeniert und geplant von David - ist das Verhältnis zwischen Natascha und Richard deutlich gestört ...

