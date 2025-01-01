Anna und die Liebe
Folge 100: Episode 100
24 Min.Ab 12
Anna ist von Toms Bestreben, sie zu verteidigen, gerührt. Doch gleich danach blockt Tom jede Nähe ab. Als sie später vor Enrique zugibt, dass Tom sie vor dem Selbstmord bewahrt hat, ist Enrique leicht gekränkt. Er vermutet eine tiefe Verbindung zwischen Anna und Tom. Anna aber weist diese Annahme strikt zurück. Doch nachts holen sie ihre Gedanken an Tom unwillkürlich ein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen