Anna und die Liebe

Episode 100

SAT.1Staffel 4Folge 100
Episode 100

Anna und die Liebe

Folge 100: Episode 100

24 Min.Ab 12

Anna ist von Toms Bestreben, sie zu verteidigen, gerührt. Doch gleich danach blockt Tom jede Nähe ab. Als sie später vor Enrique zugibt, dass Tom sie vor dem Selbstmord bewahrt hat, ist Enrique leicht gekränkt. Er vermutet eine tiefe Verbindung zwischen Anna und Tom. Anna aber weist diese Annahme strikt zurück. Doch nachts holen sie ihre Gedanken an Tom unwillkürlich ein ...

