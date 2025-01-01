Anna und die Liebe
Folge 120: Episode 120
23 Min.Ab 12
Bruno hat Anna dazu aufgefordert, nicht aufzugeben und um Toms Liebe zu kämpfen. Sie hat es ihm versprochen, doch schnell macht ihr Tom klar, dass er nichts von ihr erwartet. Anna ist vor den Kopf gestoßen und erhält von unerwarteter Seite Trost ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen