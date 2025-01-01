Anna und die Liebe
Folge 135: Episode 135
24 Min.Ab 12
Als Anna die Nachricht von Steves Flucht erhält, glaubt sie zunächst, dass er hinter dem Verschwinden von Nikolas steckt. Gott sei Dank erweist sich die ganze Angelegenheit aber schnell als eine harmlose Verwechselung. Trotzdem macht sich Anna Vorwürfe. Sie und Enrique merken, dass die Bindung, die sie zu dem Kind aufgebaut haben, doch stärker ist als zunächst gedacht.
Anna und die Liebe
