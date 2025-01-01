Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 145

SAT.1 Staffel 4 Folge 145
Folge 145: Episode 145

24 Min. Ab 12

Anna ist von Carlas und Davids angeblichem Alibi für die Mordnacht schockiert. Als Tom ihr erzählt, dass Carla eine Affäre mit David hat, empfindet sie Mitleid mit Tom. Natascha braucht Annas Hilfe, doch dieser sind die Hände gebunden - sie weiß nicht, was sie noch tun kann und muss hoffen, dass sich die Dinge bald von selbst klären ...

