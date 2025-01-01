Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 161

SAT.1Staffel 4Folge 161
Folge 161: Episode 161

23 Min.Ab 12

Anna ist traurig über Toms Abschied und lenkt sich mit der Arbeit an ihrem neuen Label ab. Doch eine weitere Sache beunruhigt Anna: Zwischen Enrique und Paloma scheinen seltsame Dinge vorzugehen. Auch, dass Quirin sich plötzlich bei ihr entschuldigen will, verwundert sie. Als sie sich weigert, am vereinbarten Treffpunkt zu erscheinen, ahnt sie nicht, dass ihr damit eine große Überraschung entgeht.

