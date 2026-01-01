Anna und die Liebe
Folge 168: Episode 168
24 Min.Ab 12
Anna und Carla erreichen den Ort der Geldübergabe und müssen mit ansehen, wie Tom den Entführer zunächst zu überwältigen scheint, er dann aber doch flüchten kann. Tom muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Paules Leben durch seine Aktion erheblich gefährdet zu haben. Es kommt zu einem heftigen Streit mit Bruno. Nur Anna zeigt Verständnis für seine Lage.
