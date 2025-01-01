Anna und die Liebe
Folge 170: Episode 170
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique wittern langsam, dass an der Entführungsgeschichte etwas faul ist, doch noch fehlen ihnen die Beweise. Sie können auch Natascha und Tom von ihrem unguten Gefühl überzeugen. Gemeinsam lassen sie sich auf ein gewagtes Spiel ein ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen