Anna und die Liebe

Episode 171

SAT.1Staffel 4Folge 171
Folge 171: Episode 171

23 Min.Ab 12

Als die Verbindung zu Tom abrupt abbricht, müssen Anna und Natascha befürchten, dass ihm bei der Verfolgung der Entführer etwas zugestoßen ist. Anna macht sich große Sorgen über Toms Verbleib und sucht fieberhaft nach einer Spur. Zu ihrem Entsetzen findet sie einen Hinweis auf David Darcys Beteiligung an der Entführung. Anna begibt sich in ungeahnte Gefahr ...

