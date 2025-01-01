Anna und die Liebe
Folge 186: Episode 186
23 Min.Ab 12
Um Tom fortan aus dem Weg zu gehen, nimmt Anna Geld von Carla an - und will so endlich ihr eigenes Label an den Start bringen. Bruno will jedoch Annas endgültige Absage nicht akzeptieren und zieht sich wütend in sein Wochenenddomizil zurück - Tom gibt er den Auftrag, Anna zurückzuholen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen