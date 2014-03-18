Anna und die Liebe
Folge 210: Episode 210
23 Min.Folge vom 18.03.2014Ab 12
Anna ist entschlossen, weiter um ihre Liebe zu Tom zu kämpfen und sagt darum die Tour mit "The Black Pony" ab. Als Paule ihr auch noch mitteilt, dass sie Fanni bei einem verdächtigen Gespräch belauscht hat, ist Anna klar, dass diese beschattet werden muss. Fanni verschweigt Carla, dass sie beinahe vor Paule aufgeflogen ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen