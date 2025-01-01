Anna und die Liebe
Folge 212: Episode 212
23 Min.Ab 12
Nach ihrem Besuch im Gefängnis ist Anna klar, dass Nina der Schlüssel zu Fannis Geheimnis ist. Paule erfährt unterdessen, dass Tom und Fanni noch am selben Tag ihren Ehevertrag notariell neu beglaubigen lassen wollen. Um Nina noch einmal zu kontaktieren, entschließt sich Anna, ihr einen Brief zu schreiben. Als sie diesen in der JVA abgeben will, erlebt sie eine böse Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen