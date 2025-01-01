Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 216

SAT.1Staffel 4Folge 216
Episode 216

Folge 216: Episode 216

24 Min.Ab 12

Tom und Anna haben sich endlich gefunden und können sich ganz ihrer Liebe hingeben. Doch bei all ihrem Glück vergisst Anna nicht, wem sie das alles zu verdanken haben: Nina Hinze. Paloma setzt ihren Plan in die Tat um und trifft sich mit der Marketingchefin von Jeans Fritz. Nach der Beseitigung einiger Missverständnisse gelingt es Paloma, sie zu einer Kooperation mit Lanford zu überreden.

