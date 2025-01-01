Anna und die Liebe
Folge 216: Episode 216
24 Min.Ab 12
Tom und Anna haben sich endlich gefunden und können sich ganz ihrer Liebe hingeben. Doch bei all ihrem Glück vergisst Anna nicht, wem sie das alles zu verdanken haben: Nina Hinze. Paloma setzt ihren Plan in die Tat um und trifft sich mit der Marketingchefin von Jeans Fritz. Nach der Beseitigung einiger Missverständnisse gelingt es Paloma, sie zu einer Kooperation mit Lanford zu überreden.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
