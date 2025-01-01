Anna und die Liebe
Folge 22: Episode 22
23 Min.Ab 12
Anna fällt es schwer, ihren Eltern mitzuteilen, dass sie Tom Lanfords Angebot ablehnen wird, aber sie ist fest entschlossen, Zauberhaft und damit die Erinnerung an Jonas zu retten. Sie geht zu Lanford, trifft dort Tom aber nicht an, sondern nur Carla. Anna bittet sie, Tom ihre Absage auszurichten. Dann arbeitet sie auf Hochtouren an ihrem Rettungsplan ...
