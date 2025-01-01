Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 221

SAT.1Staffel 4Folge 221
Folge 221: Episode 221

24 Min.Ab 12

Nina und Luca können weder halbnackt noch in triefend nassen Klamotten zur Party zurückgehen. Sie versuchen also, ihre Kleidung möglichst schnell an einem Feuer zu trocknen. Auf einmal haben sie aber ein viel größeres Problem: Die letzte Fähre legt ohne sie ab. Sie müssen also die Nacht zusammen auf der Insel verbringen.

