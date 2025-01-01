Anna und die Liebe
Folge 221: Episode 221
24 Min.Ab 12
Nina und Luca können weder halbnackt noch in triefend nassen Klamotten zur Party zurückgehen. Sie versuchen also, ihre Kleidung möglichst schnell an einem Feuer zu trocknen. Auf einmal haben sie aber ein viel größeres Problem: Die letzte Fähre legt ohne sie ab. Sie müssen also die Nacht zusammen auf der Insel verbringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen