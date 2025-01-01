Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 237

SAT.1Staffel 4Folge 237
Folge 237: Episode 237

24 Min.Ab 12

Nina erscheint es ihr nach ihrer Begegnung mit Luca einfach unerträglich, ein ganzes Fest mit ihm gemeinsam zu überstehen. Und so entscheidet Anna kurzerhand, Luca auszuladen. Nach einem bewegenden Vorgespräch mit dem Standesbeamten sucht Nina noch einmal die Stelle auf, an der sie Luca das erste Mal nahe gekommen ist. Dort wartet allerdings eine böse Überraschung auf sie.

