Anna und die Liebe
Folge 30: Episode 30
23 Min.Ab 12
Jonas' Mission scheint sich auch ohne sein direktes Zutun zu erfüllen: Steve gelingt es, Anna aufzubauen, und sie nimmt seinen Trost dankbar an. Jonas müsste eigentlich zufrieden sein, aber stattdessen zerreißt es ihm das Herz, seine große Liebe in den Armen eines anderen zu sehen. Er kann und will nicht von Anna lassen, selbst wenn das heißt, dass er für immer in der Zwischenwelt gefangen bleibt.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
