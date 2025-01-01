Anna und die Liebe
Folge 40: Spezial (5)
23 Min.Ab 12
Jonas kann Paule nach ihrer Panikattacke wieder beruhigen. Er und Anna erzählen davon, wie sie doch noch zueinander fanden: von ihrer Hochzeit, der Entführung und dem Happy End. Endlich meldet sich der Hausmeister und kündigt seine Hilfe an, aber dann kommt es ganz anders als gedacht ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
