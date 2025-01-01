Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 45

SAT.1Staffel 4Folge 45
Episode 45

Anna und die Liebe

Folge 45: Episode 45

24 Min.Ab 12

Gerade als Anna Jonas' Anwesenheit deutlich gespürt hat, wird sie von Tom Lanford überrascht. Eigentlich war ihre Nachtschicht für die Entwicklung eines Werbekonzeptes für die "Lanford Life"-Linie gedacht, doch dafür hat sie nach dem Aufeinandertreffen mit Jonas keinen Kopf mehr. Die Präsentation am nächsten Morgen kommt dementsprechend schlecht bei Bruno an ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

