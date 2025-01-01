Anna und die Liebe
Folge 56: Episode 56
24 Min.Ab 12
Anna ist sich sicherer denn je, dass Jonas mit seiner Prophezeiung, Steve sei der einzig wahre Mann für sie, richtig liegt. Nachdem Carla und Virgin einmal mehr klar gemacht haben, dass Anna bei Lanford nicht willkommen ist, flüchtet sie sich in Steves Arme. Jonas versucht verzweifelt, Anna zu warnen, doch die ist im Begriff, ihre erste Nacht mit Steve zu verbringen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen