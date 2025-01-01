Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 57

SAT.1Staffel 4Folge 57
Episode 57

Episode 57Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 57: Episode 57

23 Min.Ab 12

Anna, die bereit ist, mit Steve ein neues Leben zu beginnen, wird schlagartig klar, dass Jonas seine Mission erfüllt hat und die Welt für immer verlassen kann. Vorher will sie ihn aber unbedingt noch einmal sprechen. Steve weiß das jedoch zu verhindern. Er hat Paule in seiner Gewalt und schreibt in deren Namen eine SMS an Anna, in der er erklärt, dass Jonas bereits gegangen sei ...

