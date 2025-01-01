Anna und die Liebe
Folge 57: Episode 57
23 Min.Ab 12
Anna, die bereit ist, mit Steve ein neues Leben zu beginnen, wird schlagartig klar, dass Jonas seine Mission erfüllt hat und die Welt für immer verlassen kann. Vorher will sie ihn aber unbedingt noch einmal sprechen. Steve weiß das jedoch zu verhindern. Er hat Paule in seiner Gewalt und schreibt in deren Namen eine SMS an Anna, in der er erklärt, dass Jonas bereits gegangen sei ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen