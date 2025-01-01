Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 61

SAT.1Staffel 4Folge 61
Episode 61

Episode 61Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 61: Episode 61

23 Min.Ab 12

Paule findet ein Geschenk von Tom, das alte Wunden aufreißt ... Sie öffnet sich Anna und erzählt ihr von dem tragischen Segelunglück, bei dem Toms Frau ums Leben gekommen ist. Anna realisiert, dass Tom damals auf dem Hochhaus sehr wohl seine eigene Geschichte erzählt und, wie sie, seine große Liebe verloren hat.

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

