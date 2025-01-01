Anna und die Liebe
Folge 62: Episode 62
23 Min.Ab 12
Jonas will Tom als seinen potenziellen Nachfolger vorschlagen, doch Anna erklärt, dass sie keinen anderen Mann an ihrer Seite will als Jonas. Dieser hadert mit sich, beschließt dann aber, sich auf Annas Vorstellung vom Leben an der Seite eines Geistes einzulassen. Sie redet sich ein, glücklich zu sein. Beide verabreden sich zu einem Date und stoßen an eine unüberwindbare Grenze ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen