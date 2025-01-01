Anna und die Liebe
Folge 63: Episode 63
24 Min.Ab 12
Jonas realisiert traurig, dass die Liebe zwischen Anna und ihm nicht lebbar ist. Er wird Annas Kinderwunsch nie erfüllen können. Paule macht Jonas klar, dass er den ersten Schritt gehen muss. Erst wenn er sie freigibt, kann sie sich von ihm lösen und vielleicht irgendwann wieder ein erfülltes Leben führen. Und tatsächlich beschließt Jonas, sich von Anna zu trennen ...
