Anna und die Liebe

Episode 69

SAT.1Staffel 4Folge 69
Folge 69: Episode 69

24 Min.Ab 12

Anna lässt sich nach Rücksprache mit Paloma darauf ein, Jonas' angeblicher Prophezeiung eine Chance zu geben. Auch wenn Tom sie lieber am Zeichentisch sehen würde, macht sie sich mit Paule und Maik auf den Weg zum Ort des geheimnisvollen Treffens. Und obwohl einiges schief geht, scheint Paules Rechnung am Ende doch aufzugehen ...

SAT.1
