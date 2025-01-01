Anna und die Liebe
Folge 70: Episode 70
24 Min.Ab 12
Anna ist geschockt, als sie feststellt, dass der ihr prophezeite Mann offenbar Tom sein soll. Denn der zeigt scheinbar wieder seine zwei Gesichter. Eben tanzt er noch mit ihr, und dann schreit er sie an. Was Anna nicht weiß: Sie hat nicht mit Tom getanzt, sondern mit Enrique, der seinerseits von Anna ziemlich beeindruckt ist ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
