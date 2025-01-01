Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 70

SAT.1Staffel 4Folge 70
Episode 70

Anna und die Liebe

Folge 70: Episode 70

24 Min.Ab 12

Anna ist geschockt, als sie feststellt, dass der ihr prophezeite Mann offenbar Tom sein soll. Denn der zeigt scheinbar wieder seine zwei Gesichter. Eben tanzt er noch mit ihr, und dann schreit er sie an. Was Anna nicht weiß: Sie hat nicht mit Tom getanzt, sondern mit Enrique, der seinerseits von Anna ziemlich beeindruckt ist ...

