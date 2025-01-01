Anna und die Liebe
Folge 84: Episode 84
24 Min.Ab 12
Nach Palomas Geständnis ist Anna klar, dass sie sich in Enrique getäuscht hat. Enrique wiederum begreift, dass es ein Fehler war, so zu tun, als ob nichts geschehen sei. Als Anna sich während einer Präsentation demonstrativ hinter ihn stellt, glaubt er, sie habe ihm verziehen. Doch kurz darauf macht Anna klar, dass sie in Zukunft nur rein professionell mit ihm zusammenarbeiten will ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
