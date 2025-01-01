Anna und die Liebe
Folge 22: Episode 22
23 Min.Ab 12
Carla fühlt sich immer mehr von Anna beobachtet. Sie befürchtet, dass auffliegen könnte, dass Nina für sie die Arbeit erledigt. Sie ahnt jedoch nicht, dass von anderer Seite Gefahr droht. Nina fühlt sich sichtlich unwohl in ihrer Haut, weil sie für Carla während der Arbeitszeit bei Lanford zeichnen soll. Als Carla Nina im Stofflager einschließt, gerät Nina außer sich.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen