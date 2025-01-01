Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 32

SAT.1Staffel 5Folge 32
Folge 32: Episode 32

24 Min.Ab 12

Nina und Luca sitzen durch einen dummen Zufall im Innenhof der Goldelse fest. Nach anfänglicher gegenseitiger Ablehnung, bleibt ihnen am Ende nichts anderes übrig, als der Kälte und ihrer Sehnsucht nachzugeben und sich aneinander zu wärmen. In diesem Zustand werden sie von Jojo entdeckt. Der kann seine Eifersucht nicht verbergen und stellt Nina eine Frage, die sie in ziemliche Bedrängnis bringt.

