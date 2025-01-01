Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 37
Folge 37: Episode 37

23 Min.Ab 12

Carla glaubt, Anna durch das Säureattentat ausgestochen zu haben. Sie wähnt sich am Ziel und bereitet sich auf die Präsentation für Espinoza vor. Doch dann macht ihr Bruno einen Strich durch die Rechnung und entscheidet, Annas Kollektion vorzuziehen.

