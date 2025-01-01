Anna und die Liebe
Folge 47: Episode 47
24 Min.Ab 12
Bruno erhält von Tom und Anna die Nachricht, dass sie in Barcelona bleiben wollen, um für Espinoza zu arbeiten. Bruno ist zunächst außer sich, findet aber schließlich einen Weg, die beiden zumindest in der Firma zu halten, indem er den Gefallen einfordert, den Luca ihm noch schuldet.
