Anna und die Liebe

Episode 78

SAT.1Staffel 5Folge 78
Folge 78: Episode 78

23 Min.Ab 12

Nina geht auf Nataschas Angebot, ihre Geschichte in einem Interview in der Dice zu veröffentlichen, ein. Sie ist sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn Luca das anders sieht. Während Nina das Interview gibt, wird Luca klar, wie unrecht er ihr mit seiner Aussage getan hat. Als Nina im Gespräch mit Natascha die Nerven verliert und davonlaufen will, ist Luca für sie da.

