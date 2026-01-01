Anna und die Liebe
Folge 78: Episode 78
23 Min.Ab 12
Nina geht auf Nataschas Angebot, ihre Geschichte in einem Interview in der Dice zu veröffentlichen, ein. Sie ist sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn Luca das anders sieht. Während Nina das Interview gibt, wird Luca klar, wie unrecht er ihr mit seiner Aussage getan hat. Als Nina im Gespräch mit Natascha die Nerven verliert und davonlaufen will, ist Luca für sie da.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1
