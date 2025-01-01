Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 82

SAT.1Staffel 5Folge 82
Folge 82: Episode 82

23 Min.Ab 12

Luca will sich nicht auf Kais Erpressung einlassen. Carla bekommt mit, wie Kai Luca ein Ultimatum stellt und bietet Luca ihre Hilfe an. Luca beginnt allmählich, Carla zu vertrauen. Am nächsten Tag rechnet Kai damit, als Geschäftsführer berufen zu werden.

