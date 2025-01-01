Anna und die Liebe
Folge 89: Episode 89
23 Min.Ab 12
Als Jojo Nina mit dem Mietvertrag für die gemeinsame Wohnung überrascht, reagiert sie anders als Jojo es sich erhofft hatte. Anstatt sich zu freuen, bricht sie in Tränen aus. Sie kann Jojo nicht länger anlügen und gesteht ihm, dass sie ihn zwar liebt, aber Luca eben auch. Aus diesem Grund kann es für sie auch keine gemeinsame Zukunft geben.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
