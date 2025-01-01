Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 89

SAT.1Staffel 5Folge 89
Episode 89

Anna und die Liebe

Folge 89: Episode 89

23 Min.Ab 12

Als Jojo Nina mit dem Mietvertrag für die gemeinsame Wohnung überrascht, reagiert sie anders als Jojo es sich erhofft hatte. Anstatt sich zu freuen, bricht sie in Tränen aus. Sie kann Jojo nicht länger anlügen und gesteht ihm, dass sie ihn zwar liebt, aber Luca eben auch. Aus diesem Grund kann es für sie auch keine gemeinsame Zukunft geben.

