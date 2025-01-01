Anna und die Liebe
Folge 98: Episode 98
23 Min.Ab 12
In ihrer Angst, Luca an Nina zu verlieren, enthält Carla ihr einen Brief von Luca vor, in dem er Nina seine Liebe gesteht und sie bittet, mit ihm zusammen ein neues Leben anzufangen. Als Nina der Brief jedoch unerwartet in die Hände fällt und sie erkennt, dass Carla ihn nicht nur gelesen, sondern ihn auch vor ihr geheim gehalten hat, stellt sie sie zur Rede.
