Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 98

SAT.1Staffel 5Folge 98
Episode 98

Episode 98Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 98: Episode 98

23 Min.Ab 12

In ihrer Angst, Luca an Nina zu verlieren, enthält Carla ihr einen Brief von Luca vor, in dem er Nina seine Liebe gesteht und sie bittet, mit ihm zusammen ein neues Leben anzufangen. Als Nina der Brief jedoch unerwartet in die Hände fällt und sie erkennt, dass Carla ihn nicht nur gelesen, sondern ihn auch vor ihr geheim gehalten hat, stellt sie sie zur Rede.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen