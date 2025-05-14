Ansichtssache: Die MutterfrageJetzt kostenlos streamen
"Vollblut-Mutter" trifft "Birth-Strikerin". Die 52-jährige Cornelia aus Mariatrost am Rand von Graz ist vierfache Mutter, ihr ganzes Leben, ihre ganze Erfüllung ist die Familie, sind ihre Kinder und das gemeinsame Heim. Die 31-jährige Isabell aus Wien dagegen liebt ihr Leben als unabhängige Frau mit Job, Kinder will sie keinesfalls. Ganz bewusst hat sie sich dazu entschieden, in diese Welt nie ein Kind zu setzen - aus gesellschaftspolitischen und ökologischen Gründen. Fünf Tage lang gehen die beiden auf Tuchfühlung, tauchen in die Lebenswelt der jeweils anderen. Ein zwischenmenschliches Experiment, bei dem Cornelia und Isabell ihre konträren Ansichten über die Rolle der Frau, über die Bedeutung von Kindern, über den Wert von Familie austauschen. Dabei liefern sie sich heftige Wortduelle, erleben emotionale Einbrüche und überraschende Wendungen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Adrian Hutle
