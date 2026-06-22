Fiat 500: Italienischer LifestyleJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 22.06.2026: Fiat 500: Italienischer Lifestyle
44 Min.Folge vom 22.06.2026
Eine tolle Farbe, Luxusausstattung und kein Rost: Ant Anstead interessiert sich in dieser Folge für einen Fiat 500 L, Baujahr 1970. Das Kultfahrzeug aus Italien versprüht jede Menge Charme und soll 7500 Pfund kosten – umgerechnet rund 8672 Euro. Allerdings springt der Motor nicht an, zudem gibt es Probleme mit dem Radlager, der Kardanwelle, dem Getriebelager, dem Handbremszug, der Lüftung sowie der Lenksäule. Die Mängelliste ist lang. Für einen Schrauberprofi wie Ant könnten sich die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile dennoch in Grenzen halten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.