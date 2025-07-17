Erstens kommt es anders, zweitens als man denktJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 25: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt
45 Min.Ab 12
Sarah traut ihren Augen kaum. Nach sieben Jahren Funkstille steht plötzlich ihre Mutter Nina vor der Tür. Die ehemalige Gefängnis-Insassin hat ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen und möchte wieder Kontakt zu Sarah haben. Die 15-Jährige ist sich unsicher. Kann sie ihrer Mutter vertrauen? Anwältin Sylvia Beutler-Krowas bringt Licht ins Dunkel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1