Anwälte im Einsatz

Der Junge im Bus

SAT.1Staffel 1Folge 27
Folge 27: Der Junge im Bus

45 Min.Ab 12

Busfahrer Stefan traut seinen Augen kaum: Als er nach Feierabend seinen Linienbus überprüft, findet er auf der letzten Sitzbank einen schlafenden Jungen. Mit Hilfe einer Anwältin macht sich Stefan auf die Suche nach den Eltern des Fünfjährigen. Können sie das Geheimnis des Kindes aufdecken?

SAT.1
