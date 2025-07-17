Anwälte im Einsatz
Folge 39: Heirat (nicht) ausgeschlossen
45 Min.Ab 12
Lisa ist mit den Nerven am Ende! Was hat Papa Ludger bloß gegen ihren Verlobten? Doch der wahre Grund ist verheerend und Lisas und Olivers Liebe wird auf eine harte Probe gestellt.. Kann Anwältin Marian Kinder helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1